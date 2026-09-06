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«Зачем я приехал сюда?»: врачи-мигранты массово жалуются на русских пациентов

«Зачем я приехал сюда?»: врачи-мигранты массово жалуются на русских пациентов

Юргазета В наши дни трудовые мигранты в России осваивают далеко не только такие ниши, как вождение маршруток или доставка пиццы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Седой
Александр Седойизменено

У таджиков главное деньги. Не знания, не повышение квалификации и рост мастерства, а деньги.  Отсюда всё отношение к пациентам.  Как таким доверять свое здоровье. Кстати это не только про докторов, так во всех профессиях.