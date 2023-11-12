Останется ли Киев без западной помощи? Комментарий Георгия Бовта

Несмотря на жаркие дебаты в американском политикуме по поводу объемов финансовой помощи Украине и на не менее жаркие дебаты на ту же тему в ЕС, вероятнее всего, деньги Украине дадут, поскольку у спонсоров Украины еще осталась масса возможностей обойти возможные законодательные запреты по обе стороны Атлантики, уверен политологПравительство Германии решило направить на военную помощь Киеву 8 млрд евро вместо 4 млрд, как планировалось ранее, пишет газета Bild (заблокирована в России).