YouTube-каналы обяжут извещать Роскомнадзор. Если у них более 10 000 подписчиков

«Закон о рекламе» коснется и YouTube-еров — каналы с более 10 000 подписчиков будут внесены в реестрКомитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку в «Закон о рекламе», обязывающую блогеров и владельцев каналов в социальных сетях и мессенджерах, таких как Telegram и YouTube, с аудиторией свыше 10 000 подписчиков предоставлять свои персональные данные в Роскомнадзор.