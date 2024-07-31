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YouTube-каналы обяжут извещать Роскомнадзор. Если у них более 10 000 подписчиков

YouTube-каналы обяжут извещать Роскомнадзор. Если у них более 10 000 подписчиков

«Закон о рекламе» коснется и YouTube-еров — каналы с более 10 000 подписчиков будут внесены в реестрКомитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку в «Закон о рекламе», обязывающую блогеров и владельцев каналов в социальных сетях и мессенджерах, таких как Telegram и YouTube, с аудиторией свыше 10 000 подписчиков предоставлять свои персональные данные в Роскомнадзор.

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