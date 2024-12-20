В школу без русского нельзя: Путин поддержал запрет на прием не знающих языка детей мигрантов Евгения КомароваВ ходе прямой линии Владимир Путин поддержал запрет на приём детей мигрантов в школы без знания русского языка.
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