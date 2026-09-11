Хуситы сбили 9 саудовских самолётов с 3 сентября

С 3 сентября хуситы сбили девять саудовских военных самолётов и провели 32 операции перехвата. Они заняли порт Моха, находящийся на стратегическом западном побережье Йемена, вытеснив силы, поддерживаемые Саудовской Аравией.
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