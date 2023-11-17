Иные аргументы на них не действуют

Александр Терехов Ну точно декоративные шавки из нато-подворотни с тоненьким и писклявым голоском. Но подворотня то нато,поэтому не боятся.

Бобкина Татьяна Видимо самым веским аргументом заткнуть всевозможным прибалтам, датчанам и т.д. вонючие пасти является КУЛАК . Пока по мордасам не получат, не заткнутся.