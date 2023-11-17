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Иные аргументы на них не действуют

Иные аргументы на них не действуют

Сделан ещё один маленький шажок в направлении закрытия России Балтийского моря - "внутреннего моря НАТО".

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Комментарии
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Александр Терехов
Ну точно декоративные шавки из нато-подворотни с тоненьким и писклявым голоском. Но подворотня то нато,поэтому не боятся.
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7 час.
Бобкина Татьяна
Видимо самым  веским аргументом заткнуть всевозможным прибалтам, датчанам и т.д.  вонючие пасти является КУЛАК . Пока по мордасам не получат,  не заткнутся.
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6 час.
ВН
Валерий Никитин
забыли Петра. готовы к тому что Россия начнёт рубить новое окно?
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6 час.

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