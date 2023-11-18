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Глава МИД Австрии выступил за приезд Лаврова на саммит ОБСЕ в Скопье

Глава МИД Австрии выступил за приезд Лаврова на саммит ОБСЕ в Скопье

Global Look Press/Frank Hoermann / SVEN SIMON Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Die Presse, что на саммит стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье необходимо пригласить главу МИД РФ Сергея Лаврова.

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