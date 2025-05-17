Горячий фонтан забил из-под земли на улице Богородского в Нижнем Новгороде

Фонтан воды с горячей водой неожиданно забил на улице Богородского в Нижнем Новгороде. Местные жители выложили видео в соцсетях, на котором видно, как из-под земли бьет мощный гейзер, заливая территорию вокруг и стоящие рядом машины.
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