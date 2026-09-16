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МОСИНФОРМ

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Свыше 200 домов в САО ремонтируют по программе капремонта в этом году

Свыше 200 домов в САО ремонтируют по программе капремонта в этом году

Более 200 жилых домов Северного административного округа Москвы охвачены региональной программой капитального ремонта.

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