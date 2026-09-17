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Царьград

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Уральская ассоциация туризма объяснила сокращение пребывания в Таиланде

Уральская ассоциация туризма объяснила сокращение пребывания в Таиланде

С 14 сентября Таиланд сокращает безвизовое пребывание для русских с 60 до 30 дней. Изменения направлены на граждан, проводящих длительное время в стране.

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