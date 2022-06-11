Доктор Цзян Хуа заявил, что пациентам с камнями в почках необходимо регулярно пить воду

Пациентам, которые страдают от камней в почках, рекомендуется регулярно пить воду для ускорения выведения кальция и примесей, сообщил заместитель главного врача нефрологического центра первой больницы Чжэцзянского университета в Китае Цзян Хуа.
Пациентам, которые страдают от камней в почках, рекомендуется регулярно пить воду для ускорения выведения кальция и примесей, сообщил заместитель главного врача нефрологического центра первой больницы Чжэцзянского университета в Китае Цзян Хуа.
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