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«А губа у Испугалкина не треснет?!» Запросы комика вызвали скандал в Сети

«А губа у Испугалкина не треснет?!» Запросы комика вызвали скандал в Сети

Иноагент Галкин с начала СВО мотается по миру с Примадонной-декабристкой. Статусная российская чета, получив гражданство Израиля, обосновалась на шикарной вилле, напоследок кинув в россиян презрительное: «холопы и рабы».

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Комментарии
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татьяна кирк
Нет, всё-таки их жаль. Мы же жалеем  клек, без рук, без ног, а  у этих ампутированы души  и больные на всю голову.  И . как видно, неизлечимы.  Кто же пойдёт на &quot;концерты&quot; ума  лишённых ? Тряпичные куклы западных кукловодов.Жалкий &quot;Пьеро&quot; с  состарившейся &quot;Мальвиной&quot;.
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31 мин.
Михаил Гринжук
Ага бизнес класс ему. Койко место в купе с нелегалами и пачка доширака, и то жирно для этой сволочи будет
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20 мин.
Михаил Гринжук
не хер жалеть имбицилов и предателей лучше детей сирот  пожалеть
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18 мин.

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