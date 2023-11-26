«А губа у Испугалкина не треснет?!» Запросы комика вызвали скандал в Сети

татьяна кирк

Нет, всё-таки их жаль. Мы же жалеем клек, без рук, без ног, а у этих ампутированы души и больные на всю голову. И . как видно, неизлечимы. Кто же пойдёт на "концерты" ума лишённых ? Тряпичные куклы западных кукловодов.Жалкий "Пьеро" с состарившейся "Мальвиной".