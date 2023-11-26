Иноагент Галкин с начала СВО мотается по миру с Примадонной-декабристкой. Статусная российская чета, получив гражданство Израиля, обосновалась на шикарной вилле, напоследок кинув в россиян презрительное: «холопы и рабы».
«А губа у Испугалкина не треснет?!» Запросы комика вызвали скандал в Сети
Комментарии
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татьяна кирк
Нет, всё-таки их жаль. Мы же жалеем клек, без рук, без ног, а у этих ампутированы души и больные на всю голову. И . как видно, неизлечимы. Кто же пойдёт на "концерты" ума лишённых ? Тряпичные куклы западных кукловодов.Жалкий "Пьеро" с состарившейся "Мальвиной".
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31 мин.
Михаил Гринжук
Ага бизнес класс ему. Койко место в купе с нелегалами и пачка доширака, и то жирно для этой сволочи будет
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20 мин.
Михаил Гринжук
не хер жалеть имбицилов и предателей лучше детей сирот пожалеть
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18 мин.
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