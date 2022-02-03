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Мировой рынок электромобилей в прошлом году удвоил объёмы продаж

Мировой рынок электромобилей в прошлом году удвоил объёмы продаж

Курс на электрификацию автопарка, взятый крупнейшими региональными рынками планеты, позволил в минувшем году увеличить объёмы продаж электромобилей с 3 до 6,6 млн штук всего за год.

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