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Бижев: испытания С-500 подтвердили способность РФ противостоять оружию США

Бижев: испытания С-500 подтвердили способность РФ противостоять оружию США

Проведенные успешные испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» подтвердили ее готовность к отражению атак гиперзвуковых средств нападения, заявил бывший заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

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