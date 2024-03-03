Бижев: испытания С-500 подтвердили способность РФ противостоять оружию США

Проведенные успешные испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» подтвердили ее готовность к отражению атак гиперзвуковых средств нападения, заявил бывший заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
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