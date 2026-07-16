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Россиянам дали важный для безопасности совет по использованию банковских приложений

Россиянам дали важный для безопасности совет по использованию банковских приложений

Многие пользователи, установив новую версию банковского приложения, забывают или не спешат удалять старую, однако такая привычка может стоить не только свободного места в памяти телефона, но и денег на счетах, предупредили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

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