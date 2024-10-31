Фонари-трансформеры: квартал у «Приморской» стал светлее

Фонари Петербурга Модернизация уличного освещения идёт по всему Петербургу. В 2024 году энергетики усовершенствовали ночную инфраструктуру в 24 кварталах, на 35 улицах и магистралях, в 14 парках, скверах и садах, сообщает Смольный.
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