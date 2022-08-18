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Появилась информация о пропавшем отце из Уссурийска и его 9-летнем сыне

Появилась информация о пропавшем отце из Уссурийска и его 9-летнем сыне

Поиски без вести пропавших Руслана Нургалиева и его 9-летнего сына Станислава принесли результат. Сотрудники полиции Уссурийска выяснили обстоятельства исчезновения людей, поделившись информацией с ИА UssurMedia.

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