В Твери задержали молодого парня, который рисовал рекламу наркотиков на зданиях

В Твери сотрудники полиции задержали 23-летнего парня, который подозревается в наркорекламе. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, молодой человек при помощи трафарета и аэрозольной краски наносил на фасады зданий в Центральном районе города объявления с контактами распространителей наркотиков и предложениями о сбыте запрещенных веществ.
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