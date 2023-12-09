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В Твери задержали молодого парня, который рисовал рекламу наркотиков на зданиях

В Твери задержали молодого парня, который рисовал рекламу наркотиков на зданиях

В Твери сотрудники полиции задержали 23-летнего парня, который подозревается в наркорекламе. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, молодой человек при помощи трафарета и аэрозольной краски наносил на фасады зданий в Центральном районе города объявления с контактами распространителей наркотиков и предложениями о сбыте запрещенных веществ.

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