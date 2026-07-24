Под прицелом
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Под прицелом

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Проблему придется решать: конфликт вокруг Wildberries выходит на уровень государства

Проблему придется решать: конфликт вокруг Wildberries выходит на уровень государства

Серия атак украинских беспилотников на логистическую инфраструктуру Wildberries может привести не только к многомиллиардным убыткам для бизнеса, но и поставить перед государством вопрос о создании системного механизма компенсации ущерба, причиненного террористическими актами.

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