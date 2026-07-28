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Газета.ру

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Axios: следующий раунд переговоров Израиля и Ливана состоится в Риме 4–6 августа

Axios: следующий раунд переговоров Израиля и Ливана состоится в Риме 4–6 августа

Следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном пройдет 4–6 августа в столице Италии. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на сотрудника Госдепартамента США.

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