Axios: следующий раунд переговоров Израиля и Ливана состоится в Риме 4–6 августа

Следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном пройдет 4–6 августа в столице Италии. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на сотрудника Госдепартамента США.