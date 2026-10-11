«Зеленскому лучше немедленно остановиться», — Полное заявление Трампа

Президент США заявил, что Украина может продолжать любые действия против России, кроме атак на нефтеперерабатывающие заводы, поскольку они создают проблемы для мирового топливного рынка.
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Какая удобная позиция: "Трамп также вновь обвинил Зеленского в нежелании завершать конфликт". Мог бы прекратить поставку вооружения через Европу и не предоставлять разведданных, глядишь и дело бы пошло в нужном направлении. Интересно обсуждалась ли возможность разморозить наши миллиарды в США? Не получится ли, что в связи с нашими поставками дизеля Штаты увеличат производство оружия против нас.
Мечется Трамп. И не правду он ищет, а ищет того, кто послабее, на кого легче надавить. Он ведь одного хочет: Заявить на весь мир, что он вот уже ДЕВЯТУЮ войну остановил! Ну, правда и развязал даже не одну. Но это- другое! Вы не понимаете! Потому, что войны, которые развязывают США- на пользу Соединенным Штатам! По крайней мере, так это задумывалось.... А значит справедливые и законные! А вот Россия ведет несправедливую войну. То есть, такую, которая не в интересах США.
Но если Россия победит- то Трамп будет это приветствовать! Потому, что это ОН остановил войну!
Попытался надавить на Россию- облом. Теперь давит на Зеленского. Трампу ведь одинаково плевать и на Украину, и на Россию. Его интересует собственная судьба, а его судьба- это судьба Соединенных Штатов! Как же не похоже все это на нашу власть, которой плевать на Россию! Трамп охотно и без всяких угрызений продаст Россию или Украину- смотря что получится и что выгоднее для США. А наша власть продаст не моргнув глазом Россию.
По химическим заводам,где производят топливо для ракет можно,а где производят дизель нельзя.Охренеть.
А если мы начнем делать с Украиной , то что захотим... ? У нас например давно не проводились испытания ядерного оружия... Не на своей же территории производить... Новая земля пусть отдохнет...Ирония... Конечно , ...а не угроза...
И что.......
Сказка про белого бычка