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Учёные выяснили, почему у молодых женщин рак груди чаще выявляют поздно

Учёные выяснили, почему у молодых женщин рак груди чаще выявляют поздно

Молодые женщины с раком молочной железы чаще сталкиваются с задержками в постановке диагноза, что повышает вероятность обнаружения заболевания на поздней стадии .

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