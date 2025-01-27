55-летняя Дженнифер Лопес поразила публику платьем-«паутиной»

Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма «Поцелуй женщины-паука» в тематическом наряде 55-летняя звезда появилась в прозрачном «голом» платье Певица и актриса Дженнифер Лопес вновь оказалась в центре внимания благодаря своему эффектному выходу на красную дорожку.
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