55-летняя Дженнифер Лопес поразила публику платьем-«паутиной»

Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма «Поцелуй женщины-паука» в тематическом наряде 55-летняя звезда появилась в прозрачном «голом» платье Певица и актриса Дженнифер Лопес вновь оказалась в центре внимания благодаря своему эффектному выходу на красную дорожку.