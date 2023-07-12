smi.today

4 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Токарева
    Ни в пятеро, ни в десятеро. Ничего не получат. Пусть мёрзнут и вымирают.«Идите вы лесом»:...
  • Svetlana Kuzmina
    Эрдоган хочет купить самолеты-амфибии? Только вот, это приобретение должно обойтись Турции ооочень дорого, за все "хо...Эрдоган захотел о...
  • Александр Миндра
    Уже объявили, аж на 400 руб.Работающим пенсио...

Лавров: России придется отстаивать право на суверенное развитие всеми имеющимися средствами

Лавров: России придется отстаивать право на суверенное развитие всеми имеющимися средствами

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что право на суверенное развитие России придется отстаивать всеми имеющимися средствами, а также что возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет, – сообщает в среду, 12 июля, издание «Лента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх