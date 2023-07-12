Лавров: России придется отстаивать право на суверенное развитие всеми имеющимися средствами

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что право на суверенное развитие России придется отстаивать всеми имеющимися средствами, а также что возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет, – сообщает в среду, 12 июля, издание «Лента.
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