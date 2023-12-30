Анна Люберцева Всё тише и тише возмущения киевской стороны по факту так называемой "бучачской резни".
"Бучачская резня": новые аспекты
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Вы правы, ребята, всё так. Русский солдат, даже на войне, всегда оставался человеком и помнил заветы предков. Так было и так есть, и наши мальчики в этой войне никого не насилуют и зверски не убивают. Они даже коше и собак жалеют и кормят, посмотрите сколько их живёт в солдатских блиндажах, а животных не обманешь. Они чувствуют хороших людей. Человек, вставший на защиту своей Родины на такое не способен. Время раскроет все преступления хохловского отродья и вынесет свой приговор.
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18 час.
АМ
Анатолий Мишкин
Урсулочка фон дер бляйдушка ручки заламывала, на Оскара б потянула. Для нее и журнашлюх ( других вна кастрюляндии нет) рассчитано.
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18 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
СКОТСТВО ЗАПАДП ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ...ПРОСТО ПОРАЖАЕТ СВОИМ ЦЕНИЗМОМ И МЕРЗОСТЬЮ...
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17 час.
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