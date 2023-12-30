"Бучачская резня": новые аспекты

Гарибян Сусанна

Вы правы, ребята, всё так. Русский солдат, даже на войне, всегда оставался человеком и помнил заветы предков. Так было и так есть, и наши мальчики в этой войне никого не насилуют и зверски не убивают. Они даже коше и собак жалеют и кормят, посмотрите сколько их живёт в солдатских блиндажах, а животных не обманешь. Они чувствуют хороших людей. Человек, вставший на защиту своей Родины на такое не способен. Время раскроет все преступления хохловского отродья и вынесет свой приговор.