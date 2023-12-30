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"Бучачская резня": новые аспекты

"Бучачская резня": новые аспекты

Анна Люберцева Всё тише и тише возмущения киевской стороны по факту так называемой "бучачской резни".

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Вы правы, ребята, всё так. Русский солдат, даже на войне,  всегда оставался человеком и помнил заветы предков.  Так было и так есть, и наши мальчики в этой войне никого не насилуют и зверски не убивают. Они даже коше и собак жалеют и  кормят, посмотрите сколько их живёт в солдатских блиндажах, а животных не обманешь. Они чувствуют хороших людей.  Человек, вставший на защиту своей Родины на такое не способен.  Время раскроет все преступления хохловского отродья и вынесет свой приговор.
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18 час.
АМ
Анатолий Мишкин
Урсулочка фон дер бляйдушка ручки заламывала, на Оскара б потянула. Для нее и журнашлюх ( других вна кастрюляндии нет) рассчитано.
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ВС
Вадим Скоробогатов
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