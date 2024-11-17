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Дмитрий Медведев: Почему США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной

Дмитрий Медведев: Почему США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной

Еще несколько слов о том, почему США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной. И дело не только в ВПК.

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Комментарии
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ОЛЕГ ОЛЕГ
Долг на США как был  (  более 20 трлн долларов  ) так и остался висеть . США только тогда выберется из этой долговой ямы , когда развяжет мировую войну , как это ей удалось после второй мировой войны.
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7 час.
Владимир Алтайцев
Америка выкарабкалась из долговой ямы и затолкнула туда европейцев при помощи наркомана зели ! Умно , хитро и жестко.&quot; Читайте  умные слова Татьяны  Мельник. Всё  сказаено ярко и кратко.
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5 час.
Христос Второй
Во первых долг США перед ФРС не 20 триллионов долларов, а все 30 и даже более...во вторых: США не собирается оплачивать этот долг ФРС, Трамп жёстко сказал , что напишет бумажку на которой будет сказано , что США ничего не должно ФРС или же заплатит биткоинами , то есть криптовалютой ...Это один сценарий.... другой сценарий, что США откажется от доллара и прийдёт в денежную систему БРИКС, где она никому , ничего не должна ....то есть создадут с Россией новое государство в которое со временем войдут и остальные государства остального мира.
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2 час.

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