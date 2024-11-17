Дмитрий Медведев: Почему США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной

Долг на США как был ( более 20 трлн долларов ) так и остался висеть . США только тогда выберется из этой долговой ямы , когда развяжет мировую войну , как это ей удалось после второй мировой войны.

Христос Второй

Во первых долг США перед ФРС не 20 триллионов долларов, а все 30 и даже более...во вторых: США не собирается оплачивать этот долг ФРС, Трамп жёстко сказал , что напишет бумажку на которой будет сказано , что США ничего не должно ФРС или же заплатит биткоинами , то есть криптовалютой ...Это один сценарий.... другой сценарий, что США откажется от доллара и прийдёт в денежную систему БРИКС, где она никому , ничего не должна ....то есть создадут с Россией новое государство в которое со временем войдут и остальные государства остального мира.