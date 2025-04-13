Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 977 подписчиков

Атомный ледокол "Якутия" завершил 2 470-мильный переход в Мурманск

Атомный ледокол "Якутия" завершил 2 470-мильный переход в Мурманск

Атомный ледокол "Якутия" прибыл в порт Мурманск после 2 470 мильного перехода из Санкт-Петербурга. На Балтийском заводе продолжается строительство новых ледоколов, включая "Чукотку" и "Ленинград".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх