Value area 80% rule: 5 live Nasdaq setups, 3 worked E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! AKORDERFLOW2 The 80% rule is one of the best-known ideas in market profile.
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