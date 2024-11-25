Авиакомпания S7: новые возможности для маломобильных граждан

Западно-Сибирская транспортная прокуратура с гордостью сообщает, что авиакомпания S7 сделала важный шаг на встречу маломобильным гражданам, введя возможность выбора мест повышенной комфортности для пассажиров с ограниченными возможностями .
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