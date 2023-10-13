В России появятся отечественные компьютеры на китайских чипах

В России представлены прототипы устройств на базе китайских процессоров Loongson. При этом ряд СМИ сообщили, что китайцы отказались поставлять РФ самые новые модели своих чипов, но это пока не подтверждается.
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