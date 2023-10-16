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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Накипело: израильтяне обиделись на россиян - россияне ответили

Накипело: израильтяне обиделись на россиян - россияне ответили

События в Израиле и Секторе Газа вызвали волну возмущения в сторону России и россиян со стороны израильтян и некоторых российских евреев - мол, Россия и россияне поддерживают палестинцев, а это - ярый антисемитизм и даже нацизм.

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Комментарии
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КОТ
Кретинка, послушай хоть иногда христианские проповеди.
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52 мин.
КОТ
Идиотка, я живу в Израиле и лично видел ребёнка без головы. Фейки вам показывают.
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50 мин.
КОТ
С моей семьёй всё в порядке, а у тебя и семьи нет. Кто такую ..... будет. И сама сдохнешь.
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48 мин.

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