ИЗВЕСТИЯ iz

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«Цель Владимира Зеленского — втянуть в конфликт европейские народы»

«Цель Владимира Зеленского — втянуть в конфликт европейские народы»

Западные лидеры должны ясно дать понять, что не будут отправлять своих солдат умирать на Украину. Наилучшим же решением конфликта станет проведение мирной конференции, заявил в интервью «Известиям» депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

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