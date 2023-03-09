«Цель Владимира Зеленского — втянуть в конфликт европейские народы»

Западные лидеры должны ясно дать понять, что не будут отправлять своих солдат умирать на Украину. Наилучшим же решением конфликта станет проведение мирной конференции, заявил в интервью «Известиям» депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Западные лидеры должны ясно дать понять, что не будут отправлять своих солдат умирать на Украину. Наилучшим же решением конфликта станет проведение мирной конференции, заявил в интервью «Известиям» депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
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