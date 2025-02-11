В ПНИПУ проростили овес в грунте из бурового шлама

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали методику восстановления природы на участках нефтегазовой добычи за счет очистки почвы с помощью растений.
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