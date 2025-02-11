Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    И будет он такой гладкий-гладкий у них анус. А вот члены там им совсем не пригодятся, разве что поссать.NewsNN: в Нижегор...
  • Харченко Александр
    И эта дура туда же, кто ж их туда позовёт, на переговоры тоБербок призвала Е...
  • Ирина Некрасова
    Ну, наркоша даёт!.. 🙈  Предсмертные конвульсии бандерофюрера с пеной у рта и дымом из ушей.Зеленский: Украин...

В ПНИПУ проростили овес в грунте из бурового шлама

В ПНИПУ проростили овес в грунте из бурового шлама

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали методику восстановления природы на участках нефтегазовой добычи за счет очистки почвы с помощью растений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх