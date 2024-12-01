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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чернышенко поздравил с Днем хоккея: «Как отметил Путин, в России всем сердцем любят хоккей. Им занимаются почти 680 тысяч граждан, с каждым годом эта цифра растет»

Праздник был учрежден в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка. «Как отметил наш президент, в России искренне и всем сердцем любят хоккей.

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