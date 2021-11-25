Политика как она есть

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Си позвал Путина на ОИ, нужны ли там другие мировые лидеры

Си позвал Путина на ОИ, нужны ли там другие мировые лидеры

Японцы уже возмутились: Есть мнение, что посещение Путиным Пекинской Олимпиады-2022  имеет целью снижение остроты ситуации вокруг проблемы допинга.

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