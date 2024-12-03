Замглавы МИД России Руденко назвал еще одно государство-партнера БРИКС

Таиланд, Индонезия и Малайзия, как заявляли в российском МИД, стали партнерами БРИКС. Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко подтвердил "Известиям", что Вьетнам также получил приглашение и принял его.
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