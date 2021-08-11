Позитив для оптимистовСССР Почему-то захотелось “выдать своё мнение” на эту тему. Кто-то будет хвалить, кто-то ругать матом.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyЕсли сопоставить нашу повседневную жизнь, с тем, как её рисует официальная пропаганда, складывается ощущение, что трансляция идёт с другой планеты. Это потому, что мы теперь живём в «России для бедных», а сводки о «достижениях» приходят из «России для богатых». Например, «элита» предлагает нам разделить с ней радость от национальных проектов. Если присмотреться к ним повнимательнее, вы увидите, что эти национальные проекты никакого отношения к нации, т.е. к нам с вами, рядовым гражданам, не имеют. И мы не говорили бы об этом, если бы их назойливо не рекламировали и выставляли перед нами в качестве достижений России, в качестве «планов развития страны на ближайшее будущее и мер по улучшению качества жизни людей». Давайте посмотрим, что же, по мнению «элиты», должно улучшить качество нашей жизни. Если вы ещё не в курсе, то мы должны гордиться тем, как Россия, а точнее наши миллионеры и миллиардеры завоёвывают зарубежные рынки. Оказывается, у нас на 20% вырос объём экспорта за рубеж молочных продуктов, творога, сыра. В прошлом году РФ впервые за постсоветскую историю вывезла продуктов больше, чем ввезла.Только не торопитесь проникаться чувством гордости. Мы не можем сказать, продукты какого качества отправляют за рубеж производители, скорее всего идеального, зато точно знаем, что и по какой цене они продают в наших магазинах. Весной этого года НИИ при министерстве финансов обнародовал информацию о том, что в России «каждая вторая пачка сливочного масла, каждая четвертая бутылка молока и каждое пятое мороженое — фальсификат. В эту статистику даже не включили сыры, потому что с ними ситуация еще хуже» . Если учесть, что даже фальсифицированный сыр среднестатистический россиянин не в состоянии хотя бы пару раз в месяц покупать из-за низких доходов, а производителям экспортёрам государство ещё и помогает деньгами, льготными кредитами и субсидиями, то радоваться за них, при всём уважении, почему-то совсем не хочется.Есть ещё один интересный национальный проект по созданию высокоскоростного пассажирского поезда, способного развивать крейсерскую скорость до 400 км/ч. Только вряд ли кому-то из нас с такими темпами потери доходов придётся прокатиться на этом замечательном поезде. Во-первых, мы знаем как у нас создаются «свои» самолёты, автомобили, смартфоны из импортных комплектующих, которые после освоения выделенных из бюджета средств почему-то не получают «путёвки в жизнь». Надеяться, что с поездом будет иначе, было бы слишком легкомысленно. Но даже если этот поезд и появится, нам проехаться на нём будет точно не по карману. Если цена билетов на «Сапсан» с эксплуатационной скоростью 230 км/ч сравнима с половиной прожиточного минимума россиянина, то цена проезда на новой машине будет запредельной. Так что это тоже не про нас.Кто-то заметит, что вышесказанное лишь брюзжание, а на самом деле в России всё хорошо. Мы и не спорим, что у многих в России есть работа, сбережения, возможность нормально отдавать кредиты, и пока их всё устраивает. Но таких счастливчиков становится всё меньше с каждым годом, и никто не застрахован от того, что завтра их образ жизни изменится не в лучшую сторону. На фоне сокращающегося, фактически нулевого роста ВВП в течение последних десяти лет, удара, который нанесла пандемия, падения реальных доходов, число бедных будет расти. Об этом хорошо знают и «наверху». Поэтому рекламировать проекты, изначально сознавая, что делаются они для ограниченного круга лиц и будут недоступны для основной массы населения, и при этом называть их «национальными», мягко говоря, некрасиво. На фоне низких зарплат и растущих цен, роста богатства «элиты», такие «национальные проекты» не могут у людей вызвать ничего кроме раздражения. Какая уж тут гордость.Комментировать
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