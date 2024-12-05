Если выбросить старое платье жалко

В таком случае самое верное решение – откликнуться на призыв волонтёров общественной организации «Горячие сердца Ямала», где рады по субботам принимать ненужные, но ещё сохранившие хороший вид одежду, обувь и другие вещи по адресу Республики, 98, а по воскресеньям их выдавать.