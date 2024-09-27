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Китай

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Китай призывает Японию "не впускать волка в дом"

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Министерство обороны КНР в четверг призвало Японию не идти навстречу планам США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предупредив о серьезных угрозах региональной безопасности от этого.

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