Китай призывает Японию "не впускать волка в дом"

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Министерство обороны КНР в четверг призвало Японию не идти навстречу планам США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предупредив о серьезных угрозах региональной безопасности от этого.