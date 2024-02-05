Игрок «Зенита» Александр Коваленко: Был уверен, что перейду в «Локомотив»

У футболиста было два предложения минувшим летом. Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко вспомнил, как минувшим летом откликнулся на приглашение петербургского клуба, а также рассказал, что был очень близок к переходу в «Локомотив».
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