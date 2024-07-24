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Evrensel: решение о санкциях против россиян доказывает двойные стандарты МОК

Evrensel: решение о санкциях против россиян доказывает двойные стандарты МОК

© РИА Новости Павел Бедняков Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ На Олимпиаде в Париже участники из России и Белоруссии будут выступать как "нейтральные спортсмены", без флагов стран и исполнения гимнов, пишет Evrensel.

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