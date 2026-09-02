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Царьград

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Рублев проиграл Мериде во 2-м круге Открытого чемпионата США

Рублев проиграл Мериде во 2-м круге Открытого чемпионата США

Андрей Рублев проиграл испанцу Даниэлю Мериде во втором круге Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Матч завершился со счетом 6:7, 6:2, 6:4, 6:4.

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