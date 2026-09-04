Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

26 подписчиков

Блестящий решающий фрейм матча Стэн Муди vs Чжан Анда на турнире British Open 2026

Блестящий решающий фрейм матча Стэн Муди vs Чжан Анда на турнире British Open 2026

Стэн Муди оформил сенчури в 133 очка в решающем фрейме матча против китайского снукериста Чжан Анды и вышел в 1/8 финала на турнире British Open 2026 Чжан Анда (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/16 финала Стэн Муди одержал победу над Чжан Андой со счетом 4-3 в 1/16 финала на турнире British Open 2026.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым