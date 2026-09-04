Блестящий решающий фрейм матча Стэн Муди vs Чжан Анда на турнире British Open 2026

Стэн Муди оформил сенчури в 133 очка в решающем фрейме матча против китайского снукериста Чжан Анды и вышел в 1/8 финала на турнире British Open 2026 Чжан Анда (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/16 финала Стэн Муди одержал победу над Чжан Андой со счетом 4-3 в 1/16 финала на турнире British Open 2026.