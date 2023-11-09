Toyota выпустила 300-миллионный автомобиль

Впечатляющий производственный рубеж был достигнут японской компанией Toyota за 88 лет и 2 месяца. Один из титанов автомобильной отрасли Toyota отметила важную веху, с гордостью заявив, что с момента своего основания в 1935 году компания достигла совокупного мирового объема производства в 300 миллионов автомобилей.