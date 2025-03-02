Bloomberg: ЕС столкнулся с наихудшим сценарием по Украине на фоне раскола с США

ЕВРОПЕ ЛИ ОБИЖАТЬСЯ НА США, ВЫТАЩИВШЕГО ЕЁ ИЗ РАЗРУХИ ПОСЛЕ ВМВ! ХОТЯ, ЕВРОПА, КАК КОЛОНИЗАТОР, НЕ ГОВОРИЛА СПАСИБО НИ КОМУ. ТОЛЬКО БРАЛО ТО, ЧТО ЕЙ НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛО. ПО ПРОСТОМУ - ГРАБИЛА.

eagle

Абсолютно верно. Идиоты, кто это не видит. Якобы пиндосы не будут поддерживать хохлов, якобы пиндосы разругиваются с гейропой, якобы идет продвижение в хорошую сторону в переговорах пиндосов с РФ. Это все якобы. На самом деле это хорошо разыгранный спектакль, засирание мозгов недалеким людям во всем мире. Америкосы втихую будут продавать вооружения гейропам. Гейропы будут продолжать накачивать хохлов. А пиндосы тут получается ни при чем. Нас опять наё..ют, а мы опять даём себя нае....ть