Политика как он...
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Политика как она есть

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Bloomberg: ЕС столкнулся с наихудшим сценарием по Украине на фоне раскола с США

Bloomberg: ЕС столкнулся с наихудшим сценарием по Украине на фоне раскола с США

Европа столкнулась с «наихудшим сценарием» по Украине на фоне раскола с США по вопросу конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ЕВРОПЕ ЛИ ОБИЖАТЬСЯ НА США, ВЫТАЩИВШЕГО ЕЁ ИЗ РАЗРУХИ ПОСЛЕ ВМВ! ХОТЯ, ЕВРОПА, КАК КОЛОНИЗАТОР, НЕ ГОВОРИЛА СПАСИБО НИ КОМУ. ТОЛЬКО БРАЛО ТО, ЧТО ЕЙ НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛО. ПО ПРОСТОМУ - ГРАБИЛА.
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16 час.
eagle
Абсолютно верно. Идиоты, кто это не видит. Якобы пиндосы не будут поддерживать хохлов, якобы пиндосы разругиваются с гейропой, якобы идет продвижение в хорошую сторону в переговорах пиндосов с РФ. Это все якобы. На самом деле это хорошо разыгранный спектакль, засирание мозгов недалеким людям во всем мире. Америкосы втихую будут продавать вооружения гейропам. Гейропы будут продолжать накачивать хохлов. А пиндосы тут получается ни при чем. Нас опять наё..ют, а мы опять даём себя нае....ть
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16 час.
Гарибян Сусанна
Ну если всё так, как вы говорите,  Владимир Владимирович это  знает и рассчитает следующий ход,  посмотрим, что будет дальше.
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14 час.
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