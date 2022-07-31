День Военно-морского флота России

Сегодня, 31 июля, отмечается праздник особой гордости и славы России - День Военно-морского флота. Праздник ежегодно приходится на последнее воскресенье месяца.
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