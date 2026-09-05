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Козырев о 2:3 от «Салавата»: «Были разные по содержанию моменты. В концовке не хватило удачи, шансы перевести игру в овертайм были»

Главный тренер « Северстали »  Андрей Козырев высказался о поражении от « Салавата Юлаева » (2:3) в матче регулярного чемпионата-2026/27.

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