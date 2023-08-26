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У Месси 10+3 в 8 матчах за «Интер Майами». Коэффициент на гол в дебютной игре в МЛС слишком завышен

Шикарный старт Лионеля Месси в США, кажется, не смутил букмекеров. Прямо сейчас у аргентинца 10+3 за восемь первых матчей в составе «Интер Майами».

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