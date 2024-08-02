Политолог Козырев: проблема никабов – в создании напрженности

Михаил Пантюхин

Хиджаб и никаб = терроризм !!! Все, кто его одевают, пусть одевают в мечети и снимают при выходе из неё!!! А если не могут с ним расстаться, то пусть едут туда, где это разрешено!!! Думаю , что штраф от 50 000 рублей будет хорошим аргументом при первом нарушении, второй штраф, если не поняли уже должен быть 150 000 рублей, а третий 300 000 рублей и выдворение из России!!!