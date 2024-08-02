Никабы в России призывают запретить не только из-за того, что они позволяют преступникам скрыть лицо от видеокамер, считает член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, декан философского факультета МГУ Алексей Козырев.
Политолог Козырев: проблема никабов – в создании напрженности
Комментарии
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Михаил Пантюхин
Хиджаб и никаб = терроризм !!! Все, кто его одевают, пусть одевают в мечети и снимают при выходе из неё!!! А если не могут с ним расстаться, то пусть едут туда, где это разрешено!!! Думаю , что штраф от 50 000 рублей будет хорошим аргументом при первом нарушении, второй штраф, если не поняли уже должен быть 150 000 рублей, а третий 300 000 рублей и выдворение из России!!!
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21 час.
ТР
Татьяна Рябинова
Пусть носят дома и в церкви
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20 час.
ЛС
Лидия Санникова
Одежда террористов.
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19 час.
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