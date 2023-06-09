Вооруженные силы Украины еще не бросили в бой на Запорожском направлении крупные танковые клинья. Такое предупреждение высказал руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который находится в зоне российской спецоперации.
Вооруженные силы Украины еще не бросили в бой на Запорожском направлении крупные танковые клинья. Такое предупреждение высказал руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который находится в зоне российской спецоперации.
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