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Находящийся в зоне СВО Рогозин предупредил, что ВСУ еще не бросили в бой на Запорожском направлении крупные танковые клинья

Находящийся в зоне СВО Рогозин предупредил, что ВСУ еще не бросили в бой на Запорожском направлении крупные танковые клинья

Вооруженные силы Украины еще не бросили в бой на Запорожском направлении крупные танковые клинья. Такое предупреждение высказал руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который находится в зоне российской спецоперации.

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